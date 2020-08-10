معين الكفيري

يلف الغموض والتأخير المتكرر قضية صيانة صالة الفيحاء الرياضية في دمشق بعد التأجيل والمماطلة في بدء أعمال الصيانة، بسبب تحديد الجهة المسؤولة والمشرفة، وما تلاه من تأجيلات مجهولة الأسباب حتى اليوم، وكل هذه العوامل زادت من شكوك الجمهور الرياضي بشكل عام والسلوي خاصة في حظوظ المنتخب الوطني بخوض مباراته أمام المنتخب الإيراني في دمشق خلال تشرين الثاني المقبل القادم ضمن التصفيات الآسيوية.

وكل ذلك يأتي بعد أن بدل الاتحاد الآسيوي للعبة استضافة المباراة الأولى من التصفيات الآسيوية لصالح سلتنا، وكرمى عيونها من شباط الماضي إلى تشرين الثاني المقبل أي بمنح فرصة ذهبية وكبيرة مدتها تسعة أشهر، ولكن المشكلة التي تطفو على السطح مع إسناد أعمال الصيانة إلى إحدى الشركات، وما نسمعه من إمكانية حدوث تأجيلات وتأخيرات أخرى متكررة إضافية ومتعددة من الجهة المعنية بالصيانة، ولكن تبقى الخشية من التأخير المتكرر وعدم التنفيذ، وما يهم هو أن تكون الصالة جاهزة حسب المواصفات المطلوبة وفق المعايير الدولية، وفي الوقت المحدد سواء تمت أعمال الصيانة من خلال شركات خاصة أو حكومية دون التحقيق من ذلك، وبات لزاماً على أصحاب القرار العمل على محاسبة المذنب والمقصر بهذا الموضوع مهما تكن الموازنة المرصودة لأعمال الصيانة التي جاءت هبة من الحكومة وقدرها (٢٨٥) مليون ليرة.

طلب التعديل

وكان اتحاد كرة السلة قد طلب من الاتحاد الآسيوي تبديل مباريات منتخبنا الوطني بكرة السلة للرجال ضمن التصفيات الآسيوية، وقد جاء طلب اتحادنا تعديل جدول التصفيات للاتحاد الآسيوي وحرصاً على عودة مباريات منتخبنا للعب على أرضه وبين جمهوره، وبسبب ضيق الوقت المتبقي لاستكمال متطلبات تقرير الاتحاد الآسيوي المرسل من تاريخ ٢٥-١١-٢٠١٩ لتكون صالة الفيحاء الرياضية بدمشق جاهزة ومطابقة للمعايير الدولية قبيل النافذة الأولى التي جرت خلال شباط الماضي.

تأخير وعدم التزام

وحرصاً من «تشرين» على متابعة الموضوع ومن المسؤول عن عملية الصيانة وما هي أسباب التأخير والتأجيل المتكرر تواصلت مع رئيس اتحاد كرة السلة- جلال نقرش حيث قال: تكررت عملية تأجيل وتأخير تأهيل وصيانة صالة الفيحاء الرياضية وفق المعايير الدولية أكثر من مرة دون معرفة الأسباب الحقيقة لذلك، لأن المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام ومكتب المنشآت المركزي هو المسؤول عن التعاقد مع الجهة المعنية المكلفة بصيانة الصالة، ولم تلتزم حتى اليوم.

وأضاف نقرش: نأمل أن تلتزم الجهة المعنية بالصيانة والتنفيذ والبدء بالعمل، وعدم التأخير كي لا نفقد فرصة اللعب على أرضنا وبين جمهورنا.

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