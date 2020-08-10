إبراهيم النمر

يسدل الستار اليوم الإثنين على منافسات مسابقة كأس الجمهورية في كرة القدم بين الجارين الوحدة والمجد في سهرة كروية كرنفالية بدءاً من الساعة التاسعة مساء والمسرح ملعب تشرين بدمشق ، ويسبق اللقاء تتويج لفريق تشرين بدرع الدوري في الساعة السابعة والنصف مساء.

المجد قدم جيداً في هذه المسابقة وأخرج عدة فرق كانت تنافس على اللقب والبداية الفوز على الوثبة حامل اللقب ثم الكرامة ثم مصفاة بانياس وأخيراً الساحل الذي فاز بدوره على الاتحاد.

أما الوحدة فبدأ بالفوز على المخرم والفتوة والجيش ويسعى للفوز النهائي لمصالحة جمهوره بعد ابتعاده عن لقب الدوري عدة مواسم متتالية ، وهذا ما وعد به رئيس النادي ماهر السيد والمدرب غسان معتوق

أما المجد فأي نتيجة يحققها هي إنجاز وإيجابية ولاسيما أنه يستعد للدور النهائي المؤهل للممتاز الموسم القادم والذي سيبدأ بعد أيام قليلة وهذه المباريات كلها استعدادية جيدة له.

المجد توج بلقب الكأس موسم 1978بعد الفوز على تشرين 1/4

ووصل للنهائي عام 2009/2008وخسر مع الكرامة 1/3وبالنتيجة ذاتها خسر مع الاتحاد موسم 2005 .

تقابل مع الوحدة 5 مرات بأدوار المسابقة, ربح واحدة وخسر البقية

أما الوحدة فتوج باللقب 7 مرات آخرها 2017بعد الفوز على الكرامة لكن البداية كانت عام 1993 بأول لقب بعد الفوز على حطين برباعية نظيفة

أما الفريق الأكثر تتويجاً فهو الجيش 10 مرات يليه الاتحاد 9 الكرامة 8 والوحدة 7 والشرطة 5 الفتوة 4 مرات

أقوال المدربين لـ«تشرين»

غسان معتوق مدرب الوحدة :

نهائي صعب وخاصة أن جمهور دمشق مشتاق لمثل هذا اللقاء بين الجارين, وهنا تلغى الفروقات بيننا و تكمن صعوبة اللقاء، ولاسيما المجد الذي أخرج فرقاً قوية من المسابقة وعنده مدرب مميز ومجتهد ولمساته واضحة ونحن حضرنا جيداً ونسينا مباراة الجيش, لذلك نتمنى تحقيق الفوز ووعدنا جمهورها بالفوز ببطولة الكأس وهذا طموحنا.

أحمد عزام مدرب المجد: اللقاء كبير وصعب بين الفريقين ونسعى للفوز على الرغم من صعوبة المهمة، الوحدة فريق كبير ولديه مدربه المميز ونحن نسعى للفوز وهذا طموح مشروع.

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