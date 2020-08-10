عبدالقادر كويفاتيه

عمر كيال (٢٠ربيعاً) وهو صانع ألعاب سلة نادي العروبة وواحد من الذين ساهموا في عودة هذا النادي العريق إلى دوري الأضواء في اللعبة.

عن صعود العروبة إلى دوري الاضواء عزا ذلك إلى أن الفريق الشاب تحت قيادة مدربه الشاب ( الكوتش أمير الحسن ) شكل علامة فارقة في موسم اللعبة الشعبية الثانية هذا العام, فمعدل إعمار الفريق لا يتجاوز الـ ٢٢ سنة

كما كان لتكاتف اللاعبين مع الكادر الفني و الإداري و المحبة لقميص العروبة العامل الحاسم في الصعود رغم نقص الخبرة لدى معظم اللاعبين بسبب عامل العمر، حيث فزنا في الدور النهائي أربع مرات و تعرضنا لخسارتين, متفوقين على ناديي حطين و النصر ذهاباً و إياباً و انتزعنا بذلك بطاقة التأهل لدوري الدرجه الأولى.

وأضاف: لعل أهم السلبيات التي رافقت مباريات التجمع النهائي ضغط المباريات, فخلال ثلاثة أيام كانت المنافسات, ما شكل ضغطاً على اللاعبين، إضافة إلى أن توقيت التجمع جاء في فترة الامتحانات, ما اضطر بعض اللاعبين للسفر و العودة في اليوم نفسه لتقديم امتحاناتهم صباحاً و العودة للعب بعد الظهر.

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