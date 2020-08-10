ملاحقة منشأة صناعية لاستخدامها 1،4طن قمح قاسي في صناعة الزعتر المغشوش

مركزان الخليل

أكد لؤي سالم _مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أن دوريات الحماية التابعة للمديرية خلال متابعتها لمصدر المواد المخالفة في الأسواق تمكنت من الوصول إلى أحد المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال صناعة السلع الغذائية وخاصة الزعتر حيث تمكنت اليوم من ضبط منشأة لصناعة الزعتر في منطقة صحنايا في ريف دمشق وبداخلها كمية تقدر بحوالي 1،4طناً من مادة القمح القاسي يقوم المخالف باستجراره بطريقة غير مشروعة وذلك من أجل تحميصه وإدخاله في مادة الزعتر، حيث قامت الدورية التي ضبطت الواقعة بتنظيم الضبط التمويني اللازم وتسليم مادة القمح المحلي إلى المؤسسة( السورية للحبوب) وإحالة المخالف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق ومعرفة مصدر المادة وكيفية وصولها إلى المنشأة لمحاسبة المتاجرين بها وفق الأصول القانونية.

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