مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيغ في “موعدها المحدد”

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم، أن المباراة المقررة بين أتلتيكو مدريد ولايبزيغ الألماني في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا “ستلعب في موعدها المحدد”.

ويأتي هذا التأكيد لإقامة المباراة في موعدها المحدد الخميس المقبل بعد حالتي الإصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف فريق العاصمة الإسبانية.

وكان أتلتيكو قد كشف أمس في بيان على موقعه الرسمي إصابة شخصين في النادي بفيروس “كوفيد-19” من دون الكشف عن هويتيهما وما إذا كانا من اللاعبين أو الجهاز الفني أو موظفين مشيراً إلى أنهما “قد عزلا نفسيهما في المنزل وتم إبلاغ اسميهما على الفور إلى السلطات الصحية الإسبانية والبرتغالية واليويفا والاتحاد الإسباني والاتحاد البرتغالي والمجلس الأعلى للرياضة”.

وأضاف نادي العاصمة الإسبانية إلى أن جميع العاملين واللاعبين والمسؤولين في النادي سيخضعون لفحوصات إضافية اليوم.

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة اعتباراً من الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ23 من آب الجاري.

ووفق البروتوكول الصحي لـ “اليويفا”، فيجب أن يكون هناك 13 لاعباً، بمن فيهم الحارس، بصحة جيدة كي تقام المباراة. وفي حال عدم مطابقة الشروط، قد تؤجل إلى وقت لاحق.

وينطلق الدور ربع النهائي بعد غد الأربعاء بلقاء أتلانتا الإيطالي الذي بلغ هذا الدور من مشاركته الأولى في المسابقة مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

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