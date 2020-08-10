الصحة العالمية: كورونا سيعود إذا تخلت السلطات عن جهود مواجهته

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من أن فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم سيعود من جديد إذا تخلت السلطات الطبية عن جهود مواجهته.

ونقلت “رويترز” عن الطبيب مارك راين رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة قوله اليوم: يتعين على غرب أوروبا ومناطق أخرى التعامل بسرعة مع موجات التفشي الجديدة، مشيراً إلى أن الفيروس لم تظهر له أنماط موسمية.

واعتبر راين أن الدول القوية مثل مجموعة السبع ستتوصل إلى إجماع بشأن كيفية التعاطي مع الأزمات الصحية مثل فيروس كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت نهاية الشهر الماضي من الاستكانة في مواجهة انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي مؤكدة أن هذا الفيروس ليس مثل الإنفلونزا أو غيره من الفيروسات التي تتبع عادة أنماطاً موسمية.

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