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مصادر أهلية لمراسل سانا: استهداف آلية عسكرية تابعة لميليشيا ( قسد) بعبوة ناسفة في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي
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مصادر أهلية لمراسل سانا: استهداف آلية عسكرية تابعة لميليشيا ( قسد) بعبوة ناسفة في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي

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