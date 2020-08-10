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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 20 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 10 آب 2020
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مصادر أهلية لمراسل سانا: استهداف آلية عسكرية تابعة لميليشيا ( قسد) بعبوة ناسفة في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي
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القبض على أربعة إرهابيين في بغداد
طهران تحذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من الوقوع في الفخ الأمريكي
الصين تفرض عقوبات على 11 أميركياً
الانتخابات الأمريكية وحرب التصريحات "الترامبية"
استقالة وزيرة العدل اللبنانية
الأمن الروسي: الغرب يحاول السيطرة على الذهب الأسود في ليبيا وفنزويلا
تشميع مطحنة بحلب لمدة شهر .. وإحالة المخالف إلى القضاء
رجال الإنقاذ الروس ينتشلون 8 جثث من تحت الركام في بيروت
مادورو يمدد حالة الطوارئ في فنزويلا بسبب كورونا
بوتين يهنئ لوكاشينكو بفوزه في الانتخابات الرئاسية البيلاروسية