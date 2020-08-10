الرسائل المبطنة وراء مقتل سياح فرنسيين في النيجر

تقرير- شوكت أبو فخر

قتل ثمانية أشخاص، ستة منهم فرنسيون ونيجريان الأحد الماضي بأيدي مسلحين يستقلون دراجات نارية في منطقة تبعد ساعة من العاصمة النيجرية نيامي حسب ما أفاد مصدر قريب من أجهزة حماية البيئة النيجرية لوكالات الأنباء التي نقلت النبأ.

وقال حاكم تيلابيري تيجاني إبراهيم كاتييلا: “هناك ثمانية قتلى، نيجريان أحدهما دليل (سياحي) والآخر سائق، والستة الآخرون فرنسيون”. من دون أن يوضح الظروف التي جرى فيها الهجوم أو هوية منفذيه.

وتابع المصدر: “لا نعرف هوية المعتدين، لكنهم جاؤوا على دراجات نارية من طريق الأدغال وانتظروا وصول السياح.

والسؤال يتعلق بهوية الأشخاص المستهدفين أي الفرنسيين، حيث يربط الكثير من المحللين بين مثل هذه العمليات والوجود العسكري الفرنسي في البلاد، بل يذهب أنصار هذا الرأي إلى اعتبار ان استهداف الفرنسيين يأتي رداً على الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة.

يذكر أن فرنسا تعمل على حماية مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية، في تلك المنطقة التي تعد بمثابة مخزن من الثروات المنجمية الجاهزة للاستغلال.

كما تتدخل لحماية إمدادات اليورانيوم من النيجر، التي تلبي 30 بالمئة من احتياجات محطاتها النووية، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 50 بالمئة هذا العام.

ويتمركز العشرات من عناصر قيادة العمليات الخاصة الفرنسية على مقربة من مناجم مدينة أرليت وأكوكان، التي تستغلها شركة “آرافا” الفرنسية.

يشار إلى أن الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة كان مقصورًا سابقاً على تقديم المشورة والتدريب وتجهيز الجيوش الوطنية، ولكن منذ بداية الأزمة المالية عام 2012، توسع الوجود العسكري ليشمل قوات برية نشطة وقواعد لوجستية وعسكرية.

هذا وكانت النيجر أعلنت على لسان رئيسها محمدو يوسفو العام الماضي تمسكها بالوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل الإفريقي، معتبرة أن ذلك يسهم في تعزيز الحرب التي تخوضها دول الساحل ضد الإرهاب.

جاء ذلك إثر إعلان الجيش الفرنسي تمكنه من القضاء على 25 مسلحاً في المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وتأتي تصريحات يوسفو بعد خروج مظاهرات شعبية في بعض دول الساحل، رافضة الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل الإفريقي، وتنامي الغضب الشعبي من فرنسا.

وعلى الرغم من أن حيثيات التدخل العسكري غالباً ما تكون مجهولة من طرف الأفارقة، إلا أنها باتت تخلق المزيد من التوتر داخل بعض البلدان. ففي سنة 2014، أفادت مجموعة البحث والإعلام حول السلم والأمن في بروكسل، بأنه في النيجر، التي ذاقت طعم الإهانة خلال الاستعمار، تسببت عودة مئات الجنود الفرنسيين ووصول عساكر أمريكيين إلى أراضيها بعد الاستقلال في خيبة أمل هزت الرأي العام. وفي شهر شباط من سنة 2018، نادى المحتجون في شوارع نيامي إلى مغادرة الجيوش الأجنبية وهم يهتفون :”فلترحل الجيوش الفرنسية والأمريكية والألمانية من أراضينا”.

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