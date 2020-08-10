مقتل عنصرين من شرطة النظام التركي
قتل شرطيان تابعان للنظام التركي اثر انقلاب عربة تقلهم جنوب شرق البلاد.
ونقلت وكالة الاناضول الناطقة باسم هذا النظام عن مصادر أمنية قولها اليوم إن “عربة مدرعة تقل عناصر للشرطة في يوكسكوفا بمحافظة هكار انقلبت في طريق عودتها من قاعدتها على الحدود الإيرانية ما أسفر عن مقتل شرطيين اثنين”.
وتشهد مناطق جنوب شرق تركيا توترا متزايدا بسبب الحملات والإجراءات العسكرية التعسفية التي تطبقها قوات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد أهالي تلك المناطق.
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