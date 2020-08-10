احتراق مكب القمامة في سرغايا القابع فوق مياه جوفيه « يزيد الطين بلة»

ألين هلال

مشكلة ليست وليدة اليوم بل هي منذ سنوات وفي أماكن كثيرة «مكبات القمامة العشوائية» في العديد من البلدات، ولبلدة سرغايا في ريف دمشق نصيب منها، و ارتفاع الحرارة والتفاعلات أدت لاشتعال أجزاء من المكب منذ 28 يوماً ولتاريخه، ماسبب خوفاً كبيراً لدى الأهالي المتخوفين أصلاً من الكورونا واشتعال المكب «زاد الطين بلة».

«تشرين» توجهت إلى سرغايا, حيث أوضح رئيس المجلس البلدي م.محمود نصر أن المشكلة قديمة ونتيجة التفاعلات تحترق أجزاء من القمامة، وعملت البلدية على إخماد الحريق كحل إسعافي ولكنه غير كافٍ، مضيفاً :إن البلدية تسعى بالتعاون مع المحافظة لإيجاد حل لترحيل المكب وبعد الدراسة سيتم تحويل المشروع إلى إحدى المنظمات، ولكن جائحة كورونا أوقفت العمل.

ونوه م.نصر بأن المحافظة كعلاج سريع خصصت مشروعاً بقيمة 24 مليون ليرة لترحيل ثلث المكب، على أن يتم العمل بالسرعة القصوى.

وتحدث م.نصر عن العمل لإلغاء المكب الحالي القابع فوق مياه جوفية، وتخصيص مكان آخر ضمن أملاك الدولة وتتم مراسلة وزارة الزراعة بهذا الخصوص، ما سيكون حلاً نهائياً لهذا المكب.

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