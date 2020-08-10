طرطوس _رفاه نيوف

ينتظر مزارعو التبغ في محافظة طرطوس زيادة مجزية لأسعار التبغ قبل بداية تسويق الموسم الحالي والتي ستبدأ قريباً، فالمزارع حالياً في مرحلة التصريح عن الكميات التي سيسلمها لمندوبي مؤسسة التبغ.

وقال المزارع إبراهيم من قرى القدموس: ننتظر الزيادة الجيدة لأسعار التبغ ونتمنى أن تكون منصفة لنا، فأسعار المواد زادت أربعة أضعاف وأكثر خلال هذا العام، وفي حال عدم حصول المزارع على هذه الزيادة خلال الموسم الحالي سيقع في خسارة كبيرة.

وبيّن رئيس اتحاد فلاحي طرطوس – مضر أسعد ومندوب الاتحاد العام للفلاحين في اللجنة المشكلة لدراسة كل أصناف التبوغ المزروعة أن اللجنة اجتمعت بتاريخ 8/6/ 2020 ونوقش الموضوع في اللجنة الاقتصادية التي أعادته لمؤسسة التبغ لاستكمال الدراسة وزيادة هامش الربح خاصة بعد اعتراضي كمندوب للاتحاد العام للفلاحين على الأسعار المقترحة من قبل المؤسسة، وبذلك تمت إعادة النظر بالدراسة المقدمة بحضورنا بتاريخ 29/7/2020، وقد توصلت اللجنة إلى تحديد تكلفة زراعة كل صنف مع اقتراح السعر الوسطي له ومقارنته بالسعر الوسطي للتعرفة الحالية كالتالي:

صنف تنباك السعر المقترح /2400/ ليرة للكيلو، أما السعر الحالي /1840/ ليرة بهامش ربح عن التكلفة 20% وبزيادة 30,43%

صنف برلي المقترح /2400/ ليرة وسعره الحالي /1800/ بهامش ربح 20% ونسبة زيادة 33,33% .

صنف فيرجينيا المقترح لسعر الكيلو /2700/ ليرة، والحالي /2200/ ليرة بهامش ربح 20% ونسبة زيادة 22,73 %

صنف بصما السعر المقترح /3800/ ليرة، والحالي /3000/ ليرة بهامش ربح 20% ونسبة زيادة 26,67 % .

صنف بريليت السعر المقترح /3000/ ليرة، والحالي /2000/ ليرة بهامش ربح 20% بنسبة زيادة 50% .

صنف شك البنت المقترح /3000/ ليرة، والحالي /1800/ ليرة بهامش ربح 20% ونسبة زيادة 66,67% .

صنف كاتريني المقترح /3000/ ليرة سعره الحالي /2000/ ليرة بهامش ربح 20% ونسبة زيادة 50% .

مع تقديم اقتراح بالسماح بالترخيص لمزارعي صنف شك البنت بواقع /2/ دونم كحد أقصى لكون مزارعي هذا الصنف يشكلون النسبة الأكبر من مزارعي الأصناف الأخرى.

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