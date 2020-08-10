ضبط معمل بوظة في حماة يقوم بتزوير تاريخ الإنتاج

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة معمل بوظة في حي المزارب يقوم بتزوير تاريخ الإنتاج على عبوات البوظة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة زياد كوسا لمراسل سانا أنه تم تشميع المعمل المذكور ومتابعة الإجراءات القانونية بحق المخالف.

ولفت كوسا إلى أنه تم خلال اليوم وأمس تنظيم عشرة ضبوط بحق مخابز لإنتاج خبز بمواصفات مخالفة وثلاثة ضبوط للمتاجرة بالمحروقات مبيناً أنه تم خلال أيام عطلة عيد الأضحى تنظيم 70 ضبطاً تموينياً بمخالفات متنوعة.

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