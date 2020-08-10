انكماش غير مسبوق في اقتصاد دول “الأوروبي”

أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تشهد ركوداً اقتصادياً غير مسبوق منذ سنوات طويلة، ولهذا الأمر اجتمع قادة دول الاتحاد في بروكسل لتدارس الموقف، لكن مسببات هذا الركود لم تجعله يصل إلى نتيجة حاسمة.

ولفتت الصحيفة إلى تقرير للمفوضية الأوروبية بعنوان “التوقعات الاقتصادية لصيف 2020” يقول: سيواجه الاتحاد الأوروبي ركوداً أعمق، وهو ما كان متوقعاً في السابق بسبب إجراءات الاحتواء الطويلة لجائحة كورونا، إذ أوضح التقرير أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة انكمش بنسبة تزيد على 8% عام 2020، ويتوقع أن ينمو بنسبة 5% عام 2021.

وأضاف التقرير: في ظل فترة التعطيل والإغلاق الطويلة في الربع الثاني من العام الحالي انكمش الناتج الاقتصادي بشكل ملحوظ عما كان عليه في الربع الأول، لافتاً إلى أن الأرقام المبكرة لشهري أيار وحزيران تشير إلى أن الأسوأ ربما قد ولى، ومن المتوقع أن يكتسب الانتعاش زخماً في النصف الثاني من العام، بيد أن الضرر الذي لحق بالاقتصاد كان قوياً لدرجة أن الانتعاش الجزئي في النصف الثاني من العام لم يكن قادراً على رفع معدل النمو السنوي بشكل ملحوظ.

وحسب الصحيفة لفت بابلو جنتيلوني، مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد إلى أن اتجاهاً مماثلاً لوحظ في الاقتصاد العالمي، ففي الربع الأول من عام 2020 أشارت التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي خارج الاتحاد الأوروبي قد تقلص بواقع أكثر من 3% على أساس ربع سنوي، ويرجع ذلك نسبياً إلى تأثير تدابير مكافحة الفيروس في الصين في الأشهر الثلاثة الأولى، وفي الربع الثاني انخفض الناتج العالمي بشكل أعمق بسبب جائحة كورونا.

وذكر جنتيلوني، الذي تنبأ بانخفاض في إجمالي الناتج المحلي العالمي الحقيقي ككل، أن التوقعات الاقتصادية للصيف تظهر أن الطريق إلى الانتعاش لا يزال صعباً، مضيفاً: هذه الأزمة أسوأ مما توقعنا.

وذكر جنتيلوني أنه في الوقت الذي تتوقع فيه جميع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي أن تعاني من انكماش اقتصادي في عام 2020 واسترداد عافيتها مرة أخرى في عام 2021 إلاّ أن هناك اختلافاً بين دول الاتحاد من حيث الركود والانتعاش.

وأكدت الصحيفة أن هذا التباين يعزى إلى اختلاف توقيت وشدة تدابير الاحتواء، فضلاً عن الهياكل الاقتصادية المحتملة في تلك الدول (عمل قطاعي السياحة والخدمات اللذين يعتمدان على الاتصال الشخصي).

هذا وقد شهدت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تباطؤاً أكثر حدة في العام الحالي، بينما من المتوقع أن تكون ألمانيا وهولندا وبولندا أكثر مرونة وفقاً لما ذكرته المفوضية الأوروبية، حيث شهدت إيطاليا انكماشاً بنسبة تزيد على 11% بالنسبة للاقتصاد الإيطالي، ما يعني أن إيطاليا ستكون أكثر معاناة هذا العام بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتوقعت أن تنتعش إيطاليا بنمو يتجاوز الـ 6% في العام المقبل.

وتابعت الصحيفة: أما بالنسبة لفرنسا، فمن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد قليلاً على 1% في العام الحالي، ومن المقرر أن ترتفع النسبة إلى أكثر من 7% عام 2021، وبالنسبة لإسبانيا، انكمش النمو خلال هذا العام بنسبة تفوق الـ10% ، وتبقى التوقعات لعام 2021 عند الـ7%.

وفي ألمانيا انخفض الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 بنسبة 6% ومن المتوقع تسجيل نمو نسبته تفوق الـ 5% في العام المقبل.

أما في هولندا، فمن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة حوالي 5% خلال هذا العام، لترتفع في العام المقبل بنسبة تزيد على الـ 4%

وأكد جنتيلوني أن الاقتصاد أدى إلى انخفاض حاد في عدد ساعات العمل، ولكن ليس في أرقام البطالة وذلك بفضل برامج الدوام القصيرة في الاتحاد الأوروبي. وقال: هذا يمثل اختلافاً كبيراً عن التطورات خارج أوروبا، كما هو الحال في الولايات المتحدة حيث حدثت حالات تسريح من العمل على الفور وبأعداد كبيرة.

وأضاف: على الرغم من الدور المهم الذي لعبته برامج الدوام القصيرة في إبقاء موظفيهم، إلا أن هذه البرامج ليست متطابقة بين جميع الدول الأعضاء، ما يساهم في اختلافات السوق.

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