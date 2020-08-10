آخر تحديث: 2020-08-10 12:17:06
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/8/10 بتفجير ذخائر من مخلفات الإرهابيين في منطقة حران العواميد بريف دمشق من الساعة 12.00 وحتى الساعة 14.00

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التصنيفات: آخر الأخبار

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