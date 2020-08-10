مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/8/10 بتفجير ذخائر من مخلفات الإرهابيين في منطقة حران العواميد بريف دمشق من الساعة 12.00 وحتى الساعة 14.00

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 20 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 10 آب 2020
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شريط الأخبار
رجال الإنقاذ الروس ينتشلون 8 جثث من تحت الركام في بيروت
مادورو يمدد حالة الطوارئ في فنزويلا بسبب كورونا
بوتين يهنئ لوكاشينكو بفوزه في الانتخابات الرئاسية البيلاروسية
برئاسة أكبر الأعضاء سناً
تقرير أمريكي: إدارة ترامب تحاول إعادة تأهيل العناصر المتطرفة
بعد سؤال محرج.. ترامب ينهي مؤتمرا صحفيا
طهران: تيارات سياسية ودول أجنبية تحاول استغلال انفجار مرفأ بيروت لتحقيق أهدافهم السياسية
سياسي تشيكي: ممارسات الغرب ضد سورية غير قانونية
فتح الحدود البرية مع لبنان يومي 11 و 13 الجاري
مجلس الشعب يبدأ جلسته الافتتاحية من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الثالث
الاحتلال يهدم منزلاً في بيت لحم
فوز لوكاشينكو بفترة رئاسية ثانية في بيلاروس
الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بالضفة
فينيديكتوف: واشنطن مستعدة لخنق أوروبا للدفع بمصالحها
خوفاً من شرطة المرور .. سائقو التكسي العمومي والميكروباصات في حلب يلتزمون بوضع الكمامة