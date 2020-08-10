برئاسة أكبر الأعضاء سناً مجلس الشعب الجديد يعقد جلسته الافتتاحية للدور التشريعي الثالث
هناء غانم
بدأ مجلس الشعب جلسته الأولى الافتتاحية للدورة الاستثنائية الأولى صباح اليوم برئاسة أكبر الأعضاء سناً عبد الحميد أسعد الظاهر بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية والوقوف دقيقة صمت إجلالا وإكباراً وتكريماً لروح القائد المؤسس حافظ الأسد .
مجلس الشعب يتناول في جلسته اليوم تلاوة المرسوم رقم 208 تاريخ 30/7/ 2020 المتضمن تسمية الفائزين في الانتخابات لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث والمرسوم رقم 209 تاريخ 4/8/2020 المتضمن دعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث للانعقاد لأول مرة اليوم .
أعضاء المجلس يؤدون الآن القسم قبل انتخاب رئيس مجلس الشعب ومتابعة الجلسة برئاسة رئيس المجلس المنتخب، إضافة لانتخاب أعضاء مكتب مجلس الشعب .
وتتم الآن تلاوة أسماء أعضاء المجلس الفائزين عن الدوائر الانتخابية المختلفة في كافة المحافظات .
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