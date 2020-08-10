بوتين يهنئ لوكاشينكو بفوزه في الانتخابات الرئاسية البيلاروسية

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، بفوزه في الانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه رئيسا لفترة جديدة.

وشدد الرئيس الروسي في برقية التهنئة على الانتصار المقنع لألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات ونيله ثقة مواطنيه.

وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن الأنشطة التي يقوم بها لوكاشينكو “ستسهم في تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية البيلاروسية، وتعزيز دولة الاتحاد، وبناء التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ورابطة الدول المستقلة، والهياكل الدولية الأخرى”.

وحصل رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، على 80.23% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد أمس الأحد.

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