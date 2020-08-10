تسجيل ٢٠٠ مخالفة في اسواق ريف دمشق معظمها لمواد غذائية

مركزان الخليل

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق- المهندس لؤي سالم أن دوريات حماية المستهلك لدى المديرية ركزت بنشاطها الرقابي خلال الأسبوع الماضي على المواد الغذائية والمحروقات وإنتاج الرغيف في القطاعين العام والخاص، حيث نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق 200 ضبطاً تموينياً منذ بداية الشهر الحالي وحتى تاريخه، وذلك لارتكاب أصحابها مخالفات منها :

عدم إبراز فاتورة شراء لمواد مجهولة المصدر، وحيازة مواد منتهية الصلاحية وأخرى فاسدة، والغش بذات البضاعة…

وطالت الضبوط أيضاً عدداً من المخابز وبائعي الخبز بمخالفات الاتجار بمادة الخبز والتلاعب بالكميات المسلمة على البطاقة الإلكترونية، ونقص الوزن وسوء صناعة الخبز والبيع بسعر زائد وعدم تصنيع كامل المخصصات، بالإضافة إلى ضبوط بحق محطات وموزعي مازوت التدفئة بمخالفات النقص بالكيل والبيع بسعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار وعن بدل الخدمات وعدم حيازة أو إعطاء فواتير نظامية.

أما فيما يتعلق بضبوط عدم الإعلان عن الأسعار وتقاضي أسعار زائدة فقد تم تنظيم أكثر من 35 ضبطاً مع سحب عينات للتأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

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