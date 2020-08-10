مديرية تربية حماة: حملات تعقيم لكل المراكز الامتحانية ستسبق بدء الدورة التكميلية للشهادة الثانوية

حماة - محمد فرحة

قال مدير التربية في حماة- يحيى المنجد: تعمل المديرية الآن على عدة جبهات حيث بدأت الدورة التكميلية لمرحلة التعليم الأساسي في مركزين بالمحافظة لطلاب محافظة حلب وشعبة لطلاب محافظة حماة، وسبق ذلك عملية تعقيم وتنظيف هذه المراكز حفاظاً على سلامة المتقدمين وكلّ العاملين في قطاع التربية، وفي حال الانتهاء من التقدم للدورة التكميلية للشهادة الثانوية، ومعرفة عدد المراكز وتحديدها سنقوم أيضاً بتعقيمها وتنظيفها بشكل جيد بانتظار تعليمات وتوجيهات الوزارة فيما يخص كل ذلك.

وأوضح المنجد أنه كان يوجد في مجال المحافظة «523» مركزاً امتحانياً حرصنا على أن تتوافر فيها كل متطلبات العملية الامتحانية وتطبيق شروط التباعد والاحتراز من وباء« كورونا» إلا أن ازدياد الضغط الكبير على المحافظة بسبب وجود مديريتي إدلب والرقة هنا في حماة، فإننا نقوم بكل ما يطلب من هاتين المديريتين لكون المدارس والأماكن التي تشغلها هاتين المديريتين تابعة لنا، فنحن مسؤولون عن توفير كل ما تتطلبها من مساعدات بما يخدم العملية التربوية والتعليمية.

وأضاف المنجد: نعمل وفقاً لتوجيهات الوزارة ويضاف إلى ذلك أن الاهتمام الآن ينصب للتحضير للعام الدراسي الجديد حال الانتهاء من الدورة التكميلية وصدور نتائجها حيث باشرت المجمعات التربوية في المناطق بدراسة التعيينات والتنقلات تمهيداً لافتتاح العام الدراسي وقد أوعزنا لها أي -لإدارة هذه المجمعات- بإنصاف المدرسين والتخفيف من أعباء التنقلات بهدف الحفاظ على السلامة العامة.

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