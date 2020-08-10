إحالة مدير مخبز «السعن الآلي» في حماة إلى القضاء موجوداً

سامي عيسى

أكدت« وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك» أن جهازها الرقابي لن يتساهل تجاه المخالفات المرتكبة بإنتاج مادة الرغيف، والمتاجرة بمادة الدقيق التمويني واستخدامها بغير وجهتها الصحيحة حيث طلبت الوزارة من كلّ مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، ضرورة الرقابة المستمرة على الأفران والتأكد من استخدام الدقيق التمويني بإنتاج الرغيف المدعوم، وخاصة بعد تسجيل العديد من المخالفات التي تتعلق بموضوع المتاجرة بالرغيف وتحويله لمادة علفية، أو من خلال المتاجرة بالدقيق، وبداية الأمر من حماة حيث

ضبطت عناصر« مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك» في حماة كميات من الخبز العلفي غير مسجلة في سجل الخبز العلفي في «مخبز السعن الآلي»، كما أن الخبز المنتج في المخبز سيء الصنع مع نقص وزن واضح، حيث تم إحالة مدير المخبز موجوداً للقضاء مع إعفائه من مهمته.

من جانب آخر بيّن زياد كوسا- مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة أنه تم اليوم ضبط معمل بوظة في المزارب يقوم بتغيير التاريخ على العبوات المنتجة بقصد إعادة طرحها في الأسواق حيث تم تنظيم الضبط القانوني اللازم وإغلاق المعمل بالشمع الأحمر، ومتابعة الإجراءات القانونية إضافة إلى ضبط نعجة نافقة مذبوحة خارج المسلخ، وغير صالحة للاستهلاك البشري مع ضبطين فرم اللحم بشكل مسبق.

وأضاف إلى أنه تم تنظيم عشرة ضبوط خبز سيء الصنع بحق المخابز المخالفة، وثلاثة ضبوط متاجرة بالمحروقات، وضبطين لألعاب ومفرقعات ضارة بصحة الأطفال.

وأوضح كوسا أنه خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك تم تسجيل أكثر من «٧٠» مخالفةً، ونظمت الضبوط التموينية بحق أصحابها شملت مخالفات متنوعة أهمها عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وعدم تداول فواتير الشراء، وتسجيل 200 مخالفة في أسواق ريف دمشق معظمها لمواد غذائية.

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