تناول الشوفان يومياً يمنع امتصاص الكالسيوم

نصحت خبيرة التغذية الروسية غالينا بارتاشيفيتش بعدم تناول دقيق الشوفان بشكل يومي لأنه يؤدي إلى منع امتصاص الكالسيوم وبالتالي حدوث هشاشة عظام.

ونقلت سبوتنيك عن بارتاشيفيتش قولها في مقابلة مع بوابة (إن جي إس24) إن دقيق الشوفان يحتوي على مواد تمنع الامتصاص الطبيعي للكالسيوم الذي يؤدي نقصه إلى هشاشة العظام موضحة أنه لتجنب مثل هذه العواقب يجوز تناول دقيق الشوفان بما لا يزيد عن مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

وأشارت إلى أن حليب الشوفان لا يؤذي الجسم ويساعد فيتامين ( د) الذي يحتويه على تعزيز نمو الشعر والأظافر.

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