التزام كبير من السائقين وتراخٍ من المواطنين بارتداء الكمامة في طرطوس

طرطوس_ رفاه نيوف

حالة من الوعي والإدراك وصل إليها الكثير من المواطنين في محافظة طرطوس وبدأ بتطبيق قواعد السلامة والصحة، فبعد عطلة العيد الطويلة وأخبار عن زيادة أعداد المصابين بفيروس «كورونا» التزم الكثيرون بارتداء الكمامة وخاصة عبر وسائط النقل، وهذا ما رصدته «تشرين» خلال جولة لها في كراج الانطلاق.

وأكد السائق شادي علي الذي يعمل على خط بانياس طرطوس أنه من مصلحة الجميع ارتداء الكمامة كوقاية له وللركاب وهذا ما التزم به جميع السائقين في كراج الانطلاق و٩٠ ٪ من الركاب. وأضاف السائق محمد: نحن لا نستطيع أن نجبر المواطن على ارتداء الكمامة قبل الصعود إلى المركبة، وخلال عملنا لاحظنا عدداً من الملاحظات الهامة ومنها أننا نرى أسرة فيها الأم والأب يرتدون الكمامة بينما أطفالهم الصغار لا يرتدون وهم أحوج إلى ارتدائها من الكبار.

وقالت المواطنة دارين: إن الكثير من المواطنين ملتزمون بارتداء الكمامة، في المقابل نجد بعض الأشخاص غير ملتزمين بها وغير مقتنعين، وهنا نطالب شرطة الكراج بعدم السماح لأي راكب الدخول إلى كراجات الانطلاق من دون كمامة، وخلال أيام تصبح هذه ثقافة وعادة وبذلك نحمي أنفسنا ومجتمعنا.

وبيّن عضو المكتب التنفيذي في محافظة طرطوس – حسان ناعوس أن المحافظة ألزمت السائقين بارتداء الكمامة، وعدم الالتزام بها يعدّ مخالفة، وضرورة تعقيم المركبة صباحاً ومساءً وبعد كل نقلة بالإضافة إلى الالتزام بالتباعد المكاني.

تصوير غدير حمدان

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