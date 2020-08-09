باباجان: البنك المركزي التركي يطبع العملة دون غطاء مالي

كشف وزير الاقتصاد السابق في النظام التركي علي باباجان أن البنك المركزي التركي يقوم بطباعة العملة دون غطاء مالي ما أدى إلى الانهيار الكبير الذي تشهده الليرة التركية.

وفي تغريدة له على حسابه بموقع تويتر قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض حالياً باباجان وفق وسائل إعلام تركية.. البنك المركزي التركي يواصل طباعة العملة دون أي مصادر للعملات الأجنبية أو غطاء مالي والنتيجة المتوقعة والطبيعية هي فقدان الليرة قيمتها.

ووصف باباجان الذي كان جزءاً من نظام رجب طيب أردوغان وضع الاقتصاد التركي بأنه “تضخم داخل كساد” محذراً من أن الليرة التركية ستواصل فقدان قيمتها أمام العملات الأجنبية الأخرى إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وتأتي تصريحات باباجان لتؤكد تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بالاقتصاد العالمي والذي قال “إن الحاجة الكبيرة للتمويل الخارجي والاحتياطي الأجنبي المنخفض يجعلان تركيا غير محصنة ضد الصدمات” وذلك في وقت بلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 4ر1 تريليون ليرة تركية ما يعادل 8 ر225 مليار دولار.

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