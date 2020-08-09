إجراءات احترازية للحدّ من انتشار كورونا.. وغرامات مالية للمخالفين بتطبيق شروط السلامة في محافظة طرطوس

طرطوس - رفاه نيوف

اتخذت خلية الطوارئ المركزية في محافظة طرطوس العديد من الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا من خلال الحدّ من الازدحام واستمرار عملية الإنتاج وفق شروط السلامة وذلك خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى. وأهم تلك الإجراءات منع حدوث الازدحام و الحد من التجمعات والتقيد بالنسب المحددة لإشغالات الصالات والمطاعم والتشدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع الأراكيل، وفرض عقوبة الإغلاق لمدة /3/ أيام عند المخالفة الأولى ولمدة /أسبوع / في حال المخالفة الثانية ولمدة / شهر / في حال المخالفة الثالثة مع فرض غرامة /50000/ل.س عند كل إغلاق , وتكليف مديري المناطق والنواحي ورؤساء الأقسام في مدينة المركز كلٌّ حسب قطاعه متابعة تطبيق الإجراءات وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين لجهة الغرامة والإغلاق .

بالإضافة إلى تكليف الجهات العامة تأمين الكمامات القماشية القابلة للغسيل من موازنتها لجميع العاملين لديها و متابعة التزام العاملين بها وفرض العقوبات الإدارية الأشد في حال المخالفين , مع تكليف المعنيين من قبل المحافظة بإجراء جولات مفاجئة إلى تلك الجهات العامة للتأكد من حسن التطبيق و الالتزام بالإجراءات الواجبة للحدّ من انتشار الفيروس تحت طائلة تطبيق عقوبات جزائية للمديرين في حال وجود مخالفة .

وإلزام كافة مرتادي وسائل النقل العامة والخاصة والنقل الداخلي والخطوط الحديدية والنقل البحري ( طرطوس – أرواد ) ارتداء الكمامة وفرض غرامة مالية مقدارها /500/ل.س بحق كل مخالف لهذا القرار سواء كان مالكاً أو سائقاً أو راكباً لوسائل النقل , على أن يتم نشر مضمون هذا القرار في كافة لوحات إعلان الجهات العامة .

وتشكيل لجنة برئاسة عضو المكتب المختص لقطاع التربية وعضوية كل من مدير التربية ورئيس دائرة التعليم الخاص مهمتها الكشف على المنشآت التعليمية الخاصة للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة لمكافحة انتشار وباء كورونا والحدّ منه , وتقترح هذه اللجنة إغلاق المنشأة التعليمية في حال ثبوت مخالفتها على أن تقوم مديرية التربية بالتعميم على كافة المنشآت التعليمية مضمون هذا القرار .

وتم توجيه فرع المؤسسة السورية للتجارة البيع في صالاتها فقط للأشخاص الذين يرتدون الكمامات ومنع البيع لغير الملتزمين بها , على أن يتم إبلاغ قيادة الشرطة قبل البدء بتوزيع المواد المقننة بيوم على الأقل من أجل تأمين المؤازرة اللازمة صباح يوم التوزيع لمنع حالات الازدحام ومراقبة مدى التقيد بتطبيق الإجراءات .

و التأكيد على أهمية التزام جامعة طرطوس و القصر العدلي بكامل مقراتهم و الجهات التابعة لهم (عاملين و مراجعين و طلاباً) ونقابة المحامين وصالات فرع المؤسسة السورية للتجارة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا و سيكون هناك لجان مهمتها التأكد من التقيد .

و تكليف مديرية الزراعة بتأمين مرش عند كل من : مدخل الكراج لتعقيم السيارات – وميناء أرواد لتعقيم الزوارق .

و التعميم على كافة مديري المناطق والنواحي والأقسام في مدينة طرطوس وفرع المرور بتفويضهم من قبل اللجنة بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفايروس .

وطلبت المحافظة من المواطنين التقيد الذاتي والشخصي بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس لجهة الالتزام بارتداء الكمامة والنظافة الشخصية والتعقيم وعدم التسبب بحالات الازدحام , وأخذ الحيطة والحذر أثناء مخالطة الوافدين من خارج المحافظة.

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