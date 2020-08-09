بدء امتحانات كليات درعا وسط إجراءات التصدي ل(كورونا)

درعا - وليد الزعبي

بدأت امتحانات كليات فرع درعا التابعة لجامعة دمشق بواقع 6 كليات (الآداب والتربية والاقتصاد والعلوم والطب البيطري والحقوق) بعدد طلاب إجمالي يقارب 18 ألف طالب وطالبة يوم أمس الأحد..

وأوضح الدكتور بشير وقاص عميد كلية الاقتصاد أنه مع بدء الامتحان في يومه الأول لوحظ التزام معظم الطلبة بارتداء الكمامات فيما تم توزيع الكمامات مجاناً على العدد القليل الذين لم يكن لديهم كمامة ، وذلك بعد أن تم استقدام كميات من الكمامات من فرع الهلال الأحمر ومديرية الصحة بدرعا حيث لم تقصر أي من الجهتين في التعاون بهذا المجال.

ولجهة التباعد المكاني أوضح رئيس دائرة الامتحانات في كلية الاقتصاد- فراس المصطفى أنه تم توزيع الامتحانات على فترتين عند الصباح والظهيرة وفي بعض الأيام على ثلاث فترات حيث تمتد الفترة الثالثة الى الساعة 3.5 بعد الظهر وذلك من أجل تخفيف الضغط على القاعات الامتحانية وتحقيق أقصى حدّ متاح من التباعد المكاني بين الطلاب في ظل ضيق الاماكن ومحدودية عدد القاعات الصفية في كليات درعا.

وعلى صعيد العملية الامتحانية بيّن عميد الكلية أنها تسير وفق محدداتها من جامعة دمشق ووزارة التعليم العالي، والأسئلة واضحة وخالية من الأخطاء وتغطي جميع مفردات المنهاج، ويتم الحرص الشديد على استلام الأسئلة من المدرسين وطباعتها وتوزيعها حسب الأصول من دون أي إشكالات أو تأخير، علماً أن بعض الأسئلة مؤتمت والآخر من النماذج العادية المعهودة سابقاً.

تجدر الإشارة إلى وجوب وضرورة تأمين مواد تعقيم الأيدي للكليات ليتم من خلال اتحاد الطلبة القيام بعملية تعقيم الأيدي للطلبة قبل دخولهم إلى مباني الكليات، وأن تبادر الجهات المعنية إلى عملية تعقيم المباني والقطاعات الامتحانية أول وآخر كل أسبوع على أقل تقدير خاصة وأن الكليات ليست لديها الإمكانات اللازمة في هذا المجال.

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