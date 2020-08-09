خوفاً من شرطة المرور .. سائقو التكسي العمومي والميكروباصات في حلب يلتزمون بوضع الكمامة

حلب - محمد حنورة

خلال جوابه ل ( تشرين ) قال أبو فادي سائق تاكسي عمومي : أعلم أن وضع الكمامة خلال هذه الفترة ضرورة للحماية من الإصابة بالفيروس ،وأنا سائق تاكسي عمومي أستطيع التحكم بالتباعد بيني وبين الراكب ، وهناك متابعة شديدة من شرطة المرور ومساءلة تصل إلى فرض مخالفة لمن لا يرتدي الكمامة ،فأغلب السائقين يضعون الكمامة خوفاً من شرطة المرور .

أبو علي سائق ميكروباص ( سرفيس ) على خط طريق الباب قال : العدوى من (كورونا )حقيقة جدية وأحاول اتخاذ كل الاحتياطات الاحترازية لذلك ،لكن بحكم عملي على ميكرو باص يتسع (14) راكباً فلا أستطيع ضبط الأمور بشكل جيد وحازم ،وكثيراً طلبت من الركاب أن يضعوا الكمامة ،فكانت أجوبتهم ( لاتصدق هذا الكلام ما كتبه الله سيصيبنا .. الكورونا وهم …. الخ ) .

وقال أبو حسن سائق ميكروباص ( سرفيس ) على خط الأعظمية : من أصل 12 راكباً في السرفيس ثلاثة أو أربعة ركاب يضعون الكمامة ،وبعض النساء يستعن بالخمار الذي يضعنه على رأسهن ويستخدمنه ككمامة ،وأنا كسائق سرفيس لا أستطيع إجبار الركاب على وضع الكمامة .

أحمد بائع خضر في سوق باب الجنان قال : نتمنى أن يلتزم الناس بوضع الكمامة لكن ثمن الكمامة العادية يترواح مابين (200-300) ليرة وبعض الناس لايمتلكون القدرة على شراء كمامة لكافة أفراد أسرهم ،وكنا نتمنى أن تقوم وزارة الصحة بتوزيع الكمامات مجاناً على المواطنين .

وتواصلت (تشرين) مع المكتب الصحفي في محافظة حلب والذي أكد أن التوجيهات التي صدرت عن محافظة حلب جاءت تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء وأن دور الشرطة وشرطة المرور في المحافظة ليس الهدف منه تسجيل أي مخالفة على المواطن بشكل عام أو السائقين بشكل خاص كعقوبة أو ردع بل الهدف منها التوعية والتحفيز للوصول إلى الالتزام والاحتراز لمواجهة فيروس (كورونا).

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