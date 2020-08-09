امتحانات جامعة الفرات تسير وسط إجراءات احترازية ووقائية للتصدي لوباء (كورونا)

ديرالزور- مالك الجاسم

بدأت الامتحانات الجامعية لطلاب جامعة الفرات في ديرالزور للفصل الدراسي الثاني لعام 2020 م.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور جاك مارديني رئيس جامعة الفرات أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لوباء (كورونا ) من خلال تنفيذ حملات التعقيم والتنظيف لمقرات الكليات والقاعات الامتحانية والتركيز على تطبيق التباعد المكاني ، وتشكيل لجان مهمتها مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات

ويضاف لذلك فحص حراري لكافة الطلاب قبل الدخول للقاعات الامتحانية وحثهم على ضرورة ارتداء الكمامة

وأضاف المارديني : إن جامعة الفرات قامت بتجهيز كل التحضيرات لهذه الامتحانات مع مراعاة إصدار النتائج بشكل سريع للطلاب.

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