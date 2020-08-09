رحيل الفنان طوني موسى عن عمر 66 عاماً

غيب الموت مساء اليوم الفنان طوني موسى عن عمر 66 عاماً إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا وذلك في مشفى الأسد الجامعي.

ونعت نقابة الفنانين الراحل موسى الذي ولد في دمشق سنة 1954 وظهرت ميولاته الفنية في سن مبكرة فشارك بعروض مسرحية ثم في السينما والتلفزيون قبل ان ينضم إلى نقابة الفنانين السورين في عام 1985.

كانت بدايات رحلته الفنية عبر مشاركته بمسلسل “انتقام الزباء” 1974 تحت إدارة المخرج الراحل غسان جبري.

كما شارك خلال مسيرته الفنية بالعديد من العروض المسرحية كـ “الرجل الذي ضحك على الملائكة – الناس اللي بالسما الثامنة – الأم – مات وماتاب – انكسر الحيط – عودة الغائب”.

وفي السينما كانت له عدة مشاركات منها عندما تغيب الزوجات مع دريد ونهاد وعشاق وعذراء من الرمال إضافة إلى مشاركته في العديد من التمثيليات والمسلسلات التي بثتها إذاعة دمشق كـ “حكاية لها بداية مالها نهاية – قصة حب – حكم العدالة – وظواهر مدهشة”.

كما شارك في عشرات الأعمال الدرامية منها فوزية والدمعة الحمراء وزمان الصمت وباب الحارة 3 وشتاء ساخن وتخت شرقي ووراء الشمس وسقوط الخلافة ونساء من هذا الزمن وخواتم وطوق البنات وغيرها.

طباعة