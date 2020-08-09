حملات التعقيم مستمرة يومياً لباصات النقل الداخلي في حلب

حلب - رحاب الإبراهيم

أعلنت محافظة حلب أن حملات التعقيم والتنظيف مستمرة يومياً لباصات شركة النقل الداخلي والشاحنات ومكتب نقل البضائع، إضافة إلى عمليات رش المبيدات الحشرية ( الرذاذي والضبابي) في عدد من أحياء المدينة.

وفي موازاة ذلك تستمر مديرية صحة حلب ومجلس المدينة بحملة رش المبيدات الحشرية، فقد تابعت الحملة عملها اليوم في حي الأشرفية ، وستتابع الحملة غداً في حي السريان الجديدة وحي الأشرفية.

وبلغ عدد المنازل التي تم رشها 400 منزل بتعداد غرف 1175 غرفة وبتعداد سكاني 1820 نسمة وبمساحة تقديرية 91000 متر مربع .

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