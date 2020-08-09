تشديد الإجراءات الحكومية على وسائل النقل العامة والتعويل على وعي المواطنين

السويداء- سهى الحناوي

بيّن مؤيد للكمامة ومعارض لها، جالت (تشرين) شوارع مدينة السويداء ورصدت مدى التزام أصحاب المركبات العامة والخاصة بارتداء الكمامة ولاسيما بعد اتخاذ محافظة السويداء الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس( كورونا) والتشدد في تطبيقها.

وقال عدد من السائقين ممن التقتهم (تشرين) وكانوا ملتزمين بلبس الكمامة: إن فرض ارتداء الكمامة خطوة جيدة واحترازية ويجب أن تصبح عادة نمارسها من تلقاء نفسنا خوفاً على صحتنا وصحة من نحب، فطبيعة عملنا تعتمد على المخالطة، متمنين من جميع مرتادي التكاسي والسرافيس الالتزام بها.

أما من يرون النصف الفارغ من الكأس وهم الأشخاص أو أصحاب المركبات الذين لا يحملون المرض وخطورته على محمل الجد، مدعين أن قدر الله مكتوب بارتداء كمامة أو بدونها، فهم يلتزمون فقط عند رؤية شرطي مرور خوفاً من مخالفة ما.

وفي مركز الانطلاق الجنوبي كان الالتزام واضحاً من قبل المواطنين، فعمليات التعقيم تتم على قدم وساق، مع رؤية الطلاب والموظفين وكافة الركاب ملتزمين بالكمامة ووسائل الوقاية.

وفي اتصال مع عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل في محافظة السويداء- تيسير نعيم أكد ل (تشرين) أنه تم الإيعاز لجميع أصحاب المركبات الخاصة والعامة وشركات البولمان باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، إذ يتم يومياً وقبل كل رحلة تعقيم باصات النقل الداخلي والبولمانات، وإلزام كل الركاب بارتداء الكمامة قبل الصعود إلى المركبة، مع التزام تام من قبل سائق الباص ومرافقه.

وأشار نعيم أنه وحتى تاريخه لم يتخذ قرار بفرض عقوبة على المخالفين في السويداء أسوة بمحافظة دمشق، وإنما التعويل فقط على الثقافة الصحية لدى المجتمع الأهلي.

وأكد نعيم أنه تقرر تشكيل لجان محلية على مستوى المجالس المحلية على ساحة المحافظة مهمتها مراقبة التجمعات كالأفراح والأتراح والمخابز ومراكز تجمع الباصات من الكراج الجنوبي والشمالي والحد منها، وإلزام المشاركين بها بارتداء الكمامات كونها الضامن الأفضل للوقاية الشخصية والحماية المجتمعية.

كما تم الطلب من مديرية الصحة مراقبة أسعار الكمامات في الصيدليات واتخاذ العقوبات بحق المخالفين، ومراقبة وسائل النقل العام للتأكد من الالتزام بالإجراءات الشخصية الوقائية والاستعانة بالوحدات الشرطية إذا لزم الأمر.

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