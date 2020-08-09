علماء ألمان يفكون شيفرة الخلل المناعي لمصابي كوفيد 19

تمكن علماء من المركز الألماني للأمراض التنكسية العصبية أخيراً من فك شيفرة كيفية حدوث الخلل في الجهاز المناعي في حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووجد العلماء من خلال دراسة نشرها موقع “تايمز نيوز ناو” المتخصص أن حالات الإصابة الشديدة بـ “كوفيد 19” لا تؤدي فقط إلى فرط نشاط الجهاز المناعي وإنما إلى إدخال الجسم في دوامة استجابة مستمرة من التنشيط والتثبيط ما ينهك المناعة ويوقف عملها.

وقام العلماء بتقييم عينات دم أخذت من 53 رجلاً وامرأة مصابين بكورونا إضافة إلى عينات دم من مرضى مصابين بعدوى فيروسية أخرى في الجهاز التنفسي وعينات من أفراد أصحاء كعناصر تحكم.

ووجدوا أنه في الحالات الشديدة من “كوفيد19” يتم تنشيط الخلايا المناعية في هؤلاء المرضى جزئياً فقط ولا تعمل بشكل صحيح.

وقالت بيرجيت ساويتسكي مؤلفة مشاركة في الدراسة: “بالاقتران مع مراقبة البروتينات المهمة على سطح الخلايا المناعية تمكنا من فك رموز التغييرات في الجهاز المناعي للمرضى المصابين بكوفيد 19”.

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