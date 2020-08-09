الجيش اللبناني ينفي مزاعم وجود أنفاق لأحد التنظيمات في مرفأ بيروت

نفت قيادة الجيش اللبناني ما تتداوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن مزاعم تتعلق بوجود أنفاق تحت بقعة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت تتبع لأحد التنظيمات اللبنانية.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن قيادة الجيش مديرية التوجيه قولها في بيان اليوم: يهم قيادة الجيش أن تنفي نفياً قاطعاً صحة هذه المزاعم وتوضح أن الإهراءات تضم مبنى تحت الأرض لإدارتها حيث يتم الوصول إلى غرفة عمليات الإهراءات عبر نفق يمتد من المدخل الشرقي للإهراءات باتجاه الغرب ويتناوب موظفون على مدار الساعة على العمل في غرفة العمليات التي تحتوي على أنظمة تشغيل المصاعد داخل الإهراءات وآلية سحب الحبوب من البواخر.

وجدّد البيان دعوته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات والانجرار وراء معلومات غير صحيحة والعودة إلى المعنيين لأي استفسار.

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