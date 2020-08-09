استشهاد شاب برصاص ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في القامشلي

استشهد مدني برصاص ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في حي علايا بمدينة القامشلي بريف الحسكة.

وذكرت مصادر أهلية في القامشلي أن مجموعة من ميليشيا “قسد” أطلقت النار على شاب أثناء مطاردتها له في حي علايا بمدينة القامشلي لاعتقاله ما أدى إلى استشهاده.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي اعتقلت عدداً من الشباب واقتادتهم قسراً إلى معسكرات ما يسمى واجب الدفاع الذاتي وسط حالة استياء شعبي جراء هذه الممارسات.

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها ميليشيا “قسد” في الجزيرة السورية مظاهرات احتجاجية واسعة شملت العديد من قرى ريف مدينة الزور طالب الأهالي فيها بطرد هذه الميليشيا وقوات الاحتلال الأمريكي الداعمة لها من قراهم وبلداتهم.

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