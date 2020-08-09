آخر تحديث: 2020-08-09 20:41:44
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الصحة: وفاة حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 52

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