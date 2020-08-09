الصحة: شفاء 15 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 346

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 19 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 09 آب 2020
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شريط الأخبار
المشاركون بمؤتمر دعم لبنان: مستعدون لدعم النهوض الاقتصادي للبنان
ملتقى قبيلة العكيدات: البدء بالمقاومة الشعبية وتنظيم الصفوف لطرد المحتل الأمريكي وأدواته ومرتزقته وميليشياته من الجزيرة السورية
جلسات مفتوحة للنواب اللبناني لمناقشة كارثة الانفجار بمرفأ بيروت
مقتل ثمانية أشخاص بينهم ستة سياح فرنسيين في هجوم مسلح غرب النيجر
الرئيس عون: احتياجات اللبنانيين بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت كبيرة جداً
القبائل العربية في الجزيرة تنتفض ضد ميليشيا (قسد) والاحتلالين الأمريكي والتركي
إصابة 3 أطفال بجروح بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في قرية بريديج بريف حماة
مجلس الوزراء يدرس الخيارات المتاحة لدعم قطاع الدواجن ويؤكد على تقديم التسهيلات لسداد قيمة إجراء فحص (بي سي آر) للمسافرين إلى الخارج
مقتل ثلاثة مهاجرين بقصف مدفعي للعدوان السعودي على مأرب
خارجية فلسطين تطالب بوضع عصابات المستوطنين على قوائم الإرهاب
إيران: على الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤولية دعمها للإرهاب
الاحتلال الإسرائيلي يصعد عمليات الاستيطان .. وثلاث قرى مهددة بالاستيلاء والتهويد
105 مصابين بين عناصر الجيش اللبناني خلال الاحتجاجات
ناغازاكي تحيي الذكرى الـ75 لقصفها بقنبلة نووية أمريكية
المساعدات المشروطة ليست منحاً أيها "المانحون"!