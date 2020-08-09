آخر تحديث: 2020-08-09 20:41:44
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وزارة الصحة: تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 1188

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