وزارة الصحة: تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 1188

هل هي وقاحةٌ إسرائيلية أم هو خبثٌ مبطّنٌ يهدف لفرض حضورٍ سياسيّ وإعلامي للكيان الصهيوني الفاجر؟ إذ سارع الكيان، وبعد انفجار مرفأ بيروت/ الكارثة التي حلّت بلبنان إلى استثمار هذه الكارثة عبر محتوى إعلامي صفيق، وسلوكيات مبطّنة من حيث تغطية... المزيد ←