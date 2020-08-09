مصرع 29 شخصاً بانهيار أرضي جنوب الهند

ارتفع عدد القتلى جراء الانهيار الأرضي بمزرعة للشاي في ولاية كيرالا بمقاطعة إيدوكي جنوب الهند إلى 29 شخصا فيما لا يزال 80 آخرون في عداد المفقودين.

وقال مسؤول في شرطة المنطقة لوكالة ا ف ب “مساء أمس انتشلنا 26 جثة واليوم انتشلنا ثلاث جثث أخرى” مؤكدا مواصلة عمليات البحث عن ناجين بعدما تعرقلت بسبب الأمطار.

وكانت حصيلة سابقة أمس أفادت بمصرع 19 شخصا على الأقل جراء الانهيار.

وشهدت ولاية كيرالا أيضا أمس الأول تحطم طائرة تجارية عند هبوطها خلال عاصفة ما أسفر عن مقتل 18 شخصا.

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