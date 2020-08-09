جلسات مفتوحة للنواب اللبناني لمناقشة كارثة الانفجار بمرفأ بيروت

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن جلسات مفتوحة للمجلس النيابي لمناقشة كارثة الانفجار بمرفأ بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن بري حدد موعد هذه الجلسات ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في الـ 13 من آب 2020 في قصر الأونيسكو وذلك لمناقشة الحكومة اللبنانية حيال كارثة الانفجار الكبير في مرفأ بيروت.

ووصل عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذى وقع يوم الثلاثاء الماضي إلى 158 شهيدا وأصيب أكثر من 6 آلاف آخرين بجروح وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس.

طباعة