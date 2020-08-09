مقتل 5 أشخاص بسبب فيضانات في اليونان

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم من جراء أمطار غزيرة وعواصف رعدية بجزيرة إيفيا اليونانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين بإدارة الإطفاء قولهم: إن معظم الضحايا، وبينهم رضيع، عُثر عليهم‭‭‭ ‬‬‬‬في منازلهم أو قريباً منها في إيفيا بشمال شرق أثينا، وأضافوا أن السلطات لا تزال تبحث عن شخصين أُبلغ عن فقدهما.

وأجلت السلطات عشرات الأشخاص وأنقذت ثمانية بواسطة طائرة هليكوبتر بينما غمرت المياه الطرق في منطقة فاض فيها نهر على ضفافه، وحركة النقل معطلة إلى حد بعيد.

وقال نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هاردالياس، الذي زار المنطقة، للصحفيين: لقد واجهنا ظاهرة لم نشهدها من قبل، مضيفاً: إن الضرر الذي سببته العاصفة كان هائلا في مناطق معينة في وسط إيفيا. ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس المنطقة اليوم.

ولقي 24 شخصاً حتفهم عندما اجتاحت سيول بلدة ماندرا غربي أثينا في تشرين الثاني 2017، كما توفي سبعة أشخاص في عاصفة عاتية غير معتادة شمال اليونان في تموز 2019.

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