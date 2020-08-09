مع بدء الامتحانات الجامعية وعودة العمل.. (النقل الداخلي) تعمل بالطاقة القصوى لتخفيف الازدحام

اللاذقية- آلاء هشام عقدة

قال المهندس طارق عيسى مدير عام شركة النقل الداخلي في اللاذقية لـ(تشرين): بدء امتحانات جامعة تشرين وعودة الموظفين إلى العمل بعد عطلة العيد أدت إلى حدوث ازدحام على جميع وسائط النقل، ما دفعنا لتسيير ١٩ رحلة من جبلة إلى اللاذقية من بداية الدوام الرسمي بالإضافة لتشغيل الحد الأقصى من الباصات على خطوط الشبكة التي تستمر بالعمل حتى نهاية الدوام الرسمي في الساعة التاسعة والنصف مساء.

وأضاف عيسى: الشركة على استعداد دائم لمعالجة أي ازدحام على خطوط النقل الداخلي بالتنسيق مع شرطة الكراجات وخاصة في أوقات ذروة خروج الموظفين وطلاب الامتحانات، خاصة في الكراج الشرقي وكراج الفاروس وموقف مشفى دراج الخاص بجبلة.ناهيك عن ضرورة متابعة الالتزام الدائم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من تعقيم الباصات بشكل دائم وكامل وارتداء الكمامة من قبل جميع العاملين بالشركة ووضع لوحات إرشادية على الباصات لتوعية المواطنين بارتداء الكمامة ضمن وسائط النقل العامة، مضيفاً: نرجو من جميع الركاب الإلتزام بلبس الكمامة ضمن وسائط النقل العامة حفاظاً على الصحة والسلامة للجميع.

وأشار عيسى إلى استعداد الشركة لتقبل شكاوى المواطنين والعمل على معالجتها بالسرعة القصوى عن طريق أرقام الشكاوى ٢٧٦٥٢٨٠ أو ٢٧٨ أو ٢٧٧.

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