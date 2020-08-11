آخر تحديث: 2020-08-11 16:28:13
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مقتل شخص وإصابة تسعة في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية

التصنيفات: آخر الأخبار,الحوادث,منوعات

قتل شخص وأصيب تسعة آخرون بجروح في إطلاق نار من قبل مجهولين في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ونقلت شبكة CNN عن الشرطة الامريكية قولها: إن الحادثة وقعت بالقرب من حديقة فورت سيركل بارك في واشنطن، موضحة أنه تم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العناية اللازمة، مشيرة إلى أنها باشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.

وتعتبر حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة نظراً لانتشار ثقافة العنف وحق حيازة السلاح الفردي بموجب الدستور الأمريكي.

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التصنيفات: آخر الأخبار,الحوادث,منوعات

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