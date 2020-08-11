حالة من الغليان تشهدها غرفة ملابس ريال مدريد بسبب زيدان وهازارد

سيطرت حالة من الحزن الشديد والغضب على لاعبي ريال مدريد، بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي (1-2)، يوم الجمعة الماضي، وخروجه من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقاً لبرنامج “الشيرنجيتو” الإذاعي الإسباني الشهير، فقد سيطرت حالة من الاستياء الشديد تجاه النجم البلجيكي، إيدن هازارد، الذي كانت الآمال الكبيرة معقودة عليه في هذه المباراة، على أمل ارتداء عباءة البطل وتعويض رحيل الأسطورة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن الفريق، لكن صانع ألعاب الفريق ظهر بمستوى سيء للغاية.

وأضاف البرنامج أن لاعبي ريال مدريد، يدعمون بشكل كامل مديرهم الفني، زين الدين زيدان، ويرغبون في استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل استكمال ما تم في الموسم الجاري من الفوز بالدوري الإسباني ومواصلة مشروع الفريق الجديد تحت قيادة الفرنسي.

وكان ريال مدريد قد ضم نجم منتخب بلجيكا، إيدن هازارد، في صيف 2019، قادماً من تشيلسي الإنكليزي، مقابل نحو 100 مليون يورو، بعد مفاوضات طويلة ومكثفة مع ناديه.

طباعة