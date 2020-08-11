خارجية فلسطين تطالب بوضع عصابات المستوطنين على قوائم الإرهاب

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بوضع عصابات المستوطنين الإسرائيليين على قوائم الإرهاب الدولية.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين في الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية وإلقاء الحجارة على مركباتهم ما أدى إلى إصابة فلسطيني بجروح.

وشددت الخارجية على أن المستوطنين يواصلون جرائمهم بحق الفلسطينيين وأراضيهم ومزروعاتهم وممتلكاتهم بحماية ودعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يشكل إرهاباً منظماً يجب على المجتمع الدولي وقفه.

وأصيب فلسطيني في وقت سابق اليوم من جراء اعتداء مستوطنين على مركبات الفلسطينيين ورشقها بالحجارة قرب قرية بورين على الطريق بين نابلس وقلقيلية.

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