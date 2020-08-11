إيران: على الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤولية دعمها للإرهاب

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند أنه يتوجب على الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤولية أفعالها في تمويل الإرهاب ودعمه.

وأشار بهاروند في حوار مع صحيفة اعتماد الإيرانية إلى الأعمال الإجرامية لزمرة “تندر” الإرهابية والتي تعتمد في عقيدتها على قتل الحد الأقصى من الأفراد في عملياتها وتروج لذلك علناً وقال إننا “نشهد للأسف سلوكاً مزدوجاً ونفاقاً وعدم صدقية من جانب بعض القوى الكبرى حول الإرهاب والمخدرات ونزع السلاح وحقوق الإنسان حيث أن بعض عناصر هذه الزمرة يتم استخدامهم كأدوات ضغط ضد إيران وفي القيام بأعمال تخريب وتجسس وإرهاب فيها.

وأوضح بهاروند أن الخارجية الإيرانية قدمت خلال الأعوام الماضية العديد من مذكرات الاحتجاج للحكومة الأميركية عبر السفارة السويسرية لاستضافتها عناصر الزمرة وتقديم الدعم اللوجستي لها وقال: لقد أطلعنا أجهزة الشرطة في جميع الدول ومنها أميركا وألمانيا عبر الإنتربول في أيلول عام 2008 بأن زعيم الزمرة وسائر أعضائها ضالعون في تمويل الإرهاب والمشاركة في أعمال إرهابية إلا أن جميع طلباتنا لقيت عدم الاكتراث منهم.

وأشار بهاروند إلى أن أميركا لا تقوم بمثل هذه الممارسات تجاه إيران فقط بل تقوم بذلك أيضاً ضد الكثير من الدول الأخري ومنها الصين وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا والعراق، لافتاً إلى أنه على المجتمع العالمي أن يحمل أميركا المسؤولية تجاه ممارساتها اللاقانونية هذه وأن يخرج من حالة التفرج وعدم القدرة على القيام بأي فعل.

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