المؤتمر الثاني للباحثين السوريين في الوطن والمغترب ينطلق الثلاثاء

دمشق- تشرين

تنطلق بعد غد الثلاثاء أعمال المؤتمر الثاني للباحثين السوريين في الاغتراب 2020 الذي تنظمه الهيئة العليا للبحث العلمي على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان “نحو اقتصاد المعرفة: دور الباحثين السوريين في الوطن والمغترب” بالتعاون والشراكة مع وزارة الخارجية والمغتربين وشبكة العلماء والتقانيين والمجددين والمبتكرين السوريين في المغترب ” نوستيا, وذلك وفق تقنيات ” التواصل عن بعد ” بسبب الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا .

يناقش المؤتمر عدد من المحاور المتعلقة بتكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات وإدارة التقانة والمعرفة والتكنولوجيا الحيوية والنانوية وتكنولوجيا الطاقة والبيئة.

والتركيز حول آخر التطورات العلمية والدراسات البحثية في مجال تحصيل الفواتير إلكترونياً ودور سياسة العلوم والتقانة والابتكار في تحقيق النمو الاقتصادي في سورية بعد الحرب وأهمية إدارة الأراضي في إعادة الإعمار ووضع أسس حديثة للتنمية، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية ودراسة تطبيق ألواح كهروشمسية ذكية في البيوت الكهروشمسية ودراسة استخدام تكنولوجيا الشبكات العصبونية في التحكم باستقرار الطاقة الكهربائية وتقييم إمكانية ملاءمة الأرض لزراعة القمح الشتوي باستخدام دعم القرار متعدد المعايير – وفق نهج نظام المعلومات الجغرافية ودراسة كفاءة توليد الطاقة الكهربائية ومعالجة المياه باستخدام خلايا الوقود الميكروبية لطبقة الرواسب.

ويشارك في المؤتمر عدد من الباحثين والدارسين من داخل سورية ومن المغترب حيث يتيح المؤتمر الفرصة للمغتربين السوريين الراغبين بتقديم الأفكار الخلاقة والتجارب الجديدة فيما يتعلق بإعادة الإعمار, خاصة وأن الكثيرين من المغتربين لا يدركون ماهية الطريقة التي يمكن من خلالها تقديم الكثير لبلدهم .

وتبرز أهمية هذا المؤتمر في التعرف المباشر على الباحثين السوريين في الخارج, وفتح قنوات تواصل مباشرة معهم, وصولاً إلى التحديد المنهجي لهم .

ووضع أسس لاستراتيجية وطنية للاستفادة من الطاقات الاغترابية, من خلال خريطة للباحثين السوريين في كل دولة .

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