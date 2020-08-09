النفايات “الفائضة” لطرطوس في طريقها للحل .. مطمر جديد بمساحة ألف دونم والنقل بالقطارات

طرطوس - أيهم إبراهيم

بعد وصول معمل وادي الهدة لمعالجة النفايات الصلبة في محافظة طرطوس لطاقته القصوى ووجود فائض كبير بكميات النفايات التي تحتاج للمعالجة والطمر نتيجة التوسع العمراني والكثافة السكانية المتزايدة كان لا بد من إيجاد بدائل لمعالجة هذا الموضوع الهام وانعكاساته السلبية على البيئة ونظراً لتعذر إحداث مطامر جديدة في المحافظة لخصوصيتها الزراعية اقترحت محافظة طرطوس تخصيص المحافظة بقطعة أرض خارجها لترحيل النفايات إليها وإحداث مطمر صحي وفق الشروط البيئية المناسبة .

وفي هذا الصدد قال المهندس وسام عيسى مدير إدارة النفايات الصلبة في محافظة طرطوس لـ”تشرين” إن تخصيص الأرض في مراحله الأخيرة بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة مشيراً إلى أن مساحتها بحدود ألف دونم وهي تقع بالقرب من محطة بصيرة للقطارات بمحافظة حمص لافتاً إلى أن نقل النفايات سيكون بواسطة القطارات ونحن جاهزون فور تخصيص الأرض لاستلامها والبدء بتجهيز ساحات التفريغ والإجراءات الفنية واللوجيستية الأخرى وحول حجم الكميات المرحلة أشار عيسى إلى أن المحافظة ستعمد بداية لترحيل النفايات الفائضة مع الإشارة إلى انخفاض الطاقة الاستعابية لمعالجة النفايات الصلبة لمعمل وادي الهدة بسبب الزمن وحاجته للصيانة .

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