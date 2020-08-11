الالتزام بارتداء الكمامة مشجع في درعا وخاصة طلاب الجامعة و الدوائر الرسمية

درعا - وليد الزعبي

رصدت “تشرين” منذ صباح هذا اليوم مدى التزام سائقي وسائط النقل العامة من باصات نقل داخلي وسرافيس وتكاسي بارتداء الكمامة ولاحظت التزاماً جيداً يبشر بأنه خلال أيام معدودة ستعم الحالة الجميع، والأمر نفسه يشاهد لدى أغلب المواطنين الذين يستقلون تلك الوسائط حيث إن نسبة كبيرة جداً ترتدي الكمامات، ولدى لقاء عدد من السائقين بينوا أنه يتم تنبيه الركاب إلى عدم السماح لهم بالركوب من دون الكمامة تحت طائلة الغرامة المالية المقررة.

ولدى لقاء عدد من طلبة الجامعة لوحظ التزام كبير من قبلهم، حيث أشارت بعض الطالبات إلى أن ارتداء الكمامة واجب على الجميع لأنه لا يشكل حماية للشخص نفسه فقط بل وللآخرين، ويجب عدم التهاون أو الاستهتار بهذا الوباء القابل للانتقال والانتشار بالعدوى بسرعة.

وعند دوار جامع موسى بن نصير في مدينة تم التوقف مع النقيب ياسر العلي رئيس قسم العمليات في فرع مرور درعا، الذي صرح لـ”تشرين” أن العمل بدأ بتطبيق التعليمات الواردة من قيادة شرطة المحافظة ووزارة الداخلية مؤخراً والتي تنص على إلزام سائقي سيارات العمومي والخصوصي ووسائط نقل الركاب بكافة أنواعها بارتداء الكمامة وكذلك الركاب، وفي أول يوم دوام بعد العطلة تم الاكتفاء بتنبيه السائقين والركاب إلى أهمية الالتزام بارتداء الكمامة على أن يتم في الأيام القادمة تنظيم المخالفات بغير الملتزمين، لافتاً إلى أن المشاهدات لمستخدمي الطرق تؤشر إلى مستوى التزام جيد من السائقين والركاب.

تجدر الإشارة إلى أن هناك إجراءات مشددة على مدخل مركز خدمة المواطن في مديرية بريد درعا حيث لا يسمح لأي أحد بالدخول من دون ارتداء الكمامة مع قيام عامل على المدخل بتعقيم أيدي المراجعين قبل الدخول بالمواد المعتمدة للتعقيم.

ولا بد من التنويه هنا إلى أن عدداً من المواطنين طالبوا بضرورة تأمين كمامات قماشية تستعمل لأكثر من مرة بعد غسلها وتعقيمها في المنزل لأنه لا يعقل أن يتكلف المواطن أو الطالب الجامعي ثمن كمامة 300 ليرة بشكل يومي.

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