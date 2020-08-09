وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد تعلن استقالتها من الحكومة

آخر تحديث: 2020-08-09 12:08:03
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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 19 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 09 آب 2020
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شريط الأخبار
ترامب يوقع 4 قوانين لتحفيز الاقتصاد
روحاني: علينا التعايش مع كورونا
مقتل جندي تركي شمال العراق
600 ألف طالب وطالبة يتقدمون للامتحانات في الجامعات
أكثر من 13 ألف تلميذ وتلميذة يبدؤون امتحانات الدورة الثانية الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية
احتجاجات عنيفة وسط بيروت ومقتل عنصر أمني بعد اعتداء المحتجين
زاسبيكين يدعو إلى عدم تسييس انفجار مرفأ بيروت
دياب: كارثة مرفأ بيروت لن تمر دون محاسبة
طهران: ضرورة محاسبة واشنطن لانتهاكها قوانين الطيران المدني
القضاء الفنزويلي يحكم بالسجن 20 عاماً على جنديين أمريكيين
وزارة الصحة: وفاة حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 50
وزارة الصحة: شفاء 20 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 331
وزارة الصحة: تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1125
احتجاجات وسط بيروت والجيش يدعو المحتجين إلى التزام سلمية التعبير
مكتب الدفاع عن الأرض: الاحتلال يواصل انتهاك القانون الدولي