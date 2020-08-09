ترامب يوقع 4 قوانين لتحفيز الاقتصاد

تشرين- رصد:

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 4 قوانين تنفيذية جديدة مخصصاً في أحدها بدفع 400 دولار أسبوعياً لإعانات البطالة المعززة.

جاء ذلك في تصريحات له من خلال تواجده بنادي الغول في نيوجيرسي حيث قال ترامب: إنني أتخذ إجراءات لتقديم 400 دولار إضافي أو زيادة في الأسبوع ومزايا موسعة 400 دولار.

وحول سبب تخفيض المبلغ من 600 دولار الى 400 قال ترامب :هذا هو المال الذي يحتاجون إليه هذا هو المال الذي يريدونه وهذا يمنحهم حافزاً كبيرا للعودة إلى العمل مضيفأً بأنه كانت هناك صعوبة مع الرقم 600 لأنه كان حقا محبطاً.

وتشمل الأوامر الثلاثة الأخرى التي وقعها إجازة ضريبية على الرواتب للأمريكيين الذين يتقاضون أقل من 100 ألف دولار في السنة إضافة إلى تمديد وقف الإخلاء وتأجيل مدفوعات قروض الطلاب.

وقال ترامب لموقع “سي إن إن” : إن الحكومة الفيدرالية ستدفع 75٪ من ذلك تاركاً الأمر للولايات لدفع الـ 25٪ المتبقية ولم يحدد من أين ستأتي الأموال الفيدرالية.

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