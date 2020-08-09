روحاني: علينا التعايش مع كورونا

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن تفشي وباء “كوفيد-19” في بلاده قد يستمر ستة أشهر أو سنة أخرى، مشدداً على أهمية التعايش مع الوباء والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وبحسب موقع قناة روسيا اليوم قال روحاني في كلمة متلفزة خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الأحد “قد يستمر هذا الوضع (تفشي كوفيد-19) ستة أشهر أو مدة عام، ويجب أن نستعد لذلك”.

وتابع: “علينا متابعة حياتنا اليومية إلى جانب الالتزام بالإجراءات الصحية، ويجب أن نضع برامج لاستمرار الحياة الطبيعية في ظل استمرار وجود الفيروس، مع الحفاظ على تنفيذ البروتوكولات الصحية”.

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