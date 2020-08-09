الاستثناء من الحظر لمصلحة من ؟

زاهر بدران

للمرة الثانية تضطر القيادة الرياضية إيقاف النشاط الرياضي الرسمي( بطولات اتحادات الألعاب – معسكرات داخلية – دورات ومهرجانات رياضية) حتى إشعار آخربسبب تفشي وباء كورونا من جديد ، حرصاً منهاعلى سلامة الرياضيين وهذا يعني ان العديد من البطولات التي كانت مقررة ألغيت أو تأجلت لتأخذ ألعابنا الرياضية فترة راحة ثانية نأمل أن لاتطول كثيراً لما لها من تأثير سلبي على الواقع الرياضي أندية ومنتخبات .

صحيح أن القرار جاء في محله ولمصلحة الرياضيين، إلا أننا مازلنا نرى بعض الأنشطة الرياضية مستمرة ، وخاصة فيما يتعلق بالمسابح والأندية الخاصة التي على مايبدو أنها مازالت خارج الحظر الصحي، وكأنها غير معنية بالقرار ولاتشكل خطورة على السلامة الصحية ، ويبدو أن هذا الاستثناء قد جاء من أجل تلبية رغبات المستثمرين في مسابحنا وأنديتنا وخاصة من يتبنون مدارس التعليم في ألعاب مختلفة ، وتحت مسميات طنانة رنانه، وكأن هناك اتفاق ضمني ببن هؤلاء المستثمرين ووباء ” كورونا ” على أن لايقترب من أماكن استثمارهم في المنشآت الرياضية .

والسؤال الذي يطرح نفسه إذا كان الوباء الخطير تسرب إلى صفوف لاعبي وإداري منتخبنا، وكذلك الأمر في اتحاد كرة السلة الذي ألغى نشاطاته بالكامل، وغيره من الألعاب وخاصة ألعاب التي تعتمد على القوة حيث توفي أحد أبطالها في ” الموتاي ” كذلك توفيت شخصيات رياضية مميزة مثل رئيس نادي النضال ، مع أصابة العديد من الشخصيات القيادية الرياضية في الأندية.. أليس من المفترض والواجب على القيادة الرياضية عدم استثناء أحداً من الأنشطة الرياضية سواء كانت مسابح خاصة أو أندية خاصة مادامت مكاناً خصباً للتجمعات التي تسبب الاحتكاك المباشر بين روادها وأن من الأسلم إغلاقها حاليا حتى ولو كانت الخسائر المادية كبيرة لهؤلاء المستثمرين لأن سلامة الأشخاص أهم من كل ما يمكن أن يربحوه ماليا ؟

لذلك نتمنى من القيادة الرياضية إعادة النظر في قرارها وتضمينه إلغاء النشاط الرياضي في المسابح الخاصة والأندية الخاصة بألعابها المختلفة حرصاًعلى السلامة العامة .

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